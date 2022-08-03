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Сегодня, 07:30

Семак о хейтерах: «Сильных часто не любят, их часто хотят пнуть на расстоянии»

Сергей Семак рассказал о своем отношении к хейтерам
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к хейтерам.

— Сейчас вы будете пытаться повторить рекорд Романцева — только он становился чемпионом России чаще вас и Валерия Газзаева. Однако при этом на фоне многочисленных интервью экс-футболистов и других экспертов создается ореол, что тренер Семак просто везунчик и чуть ли не дилетант в своем деле. А все титулы сине-бело-голубых — следствие только большого бюджета и самого дорогого состава в РПЛ. Как реагируете на такие реплики? — вопрос Семаку.

— У меня столько интересных дел в «Зените» и такая немаленькая, как всем известно, семья, что даже при самом большом желании я бы объективно не нашел достаточно времени для изучения всех этих оценок. Разумеется, есть круг людей, с которыми обсуждаю наши внутренние профессиональные вопросы и к которым прислушиваюсь — как по части критики, так и по части одобрения. Ну а в остальном... «Зенит» — очень популярный клуб, к тому же еще и выигрывающий несколько лет подряд чемпионство. Вполне логично, что вокруг него существует большой интерес и что о нем много говорят. Сильных часто не любят, их часто хотят пнуть на расстоянии, так что удивляться самым разношерстным мнениям не приходится.

 
Сергей Семак. Сергей Семак: «Спартак» — не враг. Но для меня принципиальный соперник вдвойне»

 

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
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Ростов – Оренбург
 - : -
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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