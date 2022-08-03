Семак о хейтерах: «Сильных часто не любят, их часто хотят пнуть на расстоянии»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к хейтерам.

— Сейчас вы будете пытаться повторить рекорд Романцева — только он становился чемпионом России чаще вас и Валерия Газзаева. Однако при этом на фоне многочисленных интервью экс-футболистов и других экспертов создается ореол, что тренер Семак просто везунчик и чуть ли не дилетант в своем деле. А все титулы сине-бело-голубых — следствие только большого бюджета и самого дорогого состава в РПЛ. Как реагируете на такие реплики? — вопрос Семаку.

— У меня столько интересных дел в «Зените» и такая немаленькая, как всем известно, семья, что даже при самом большом желании я бы объективно не нашел достаточно времени для изучения всех этих оценок. Разумеется, есть круг людей, с которыми обсуждаю наши внутренние профессиональные вопросы и к которым прислушиваюсь — как по части критики, так и по части одобрения. Ну а в остальном... «Зенит» — очень популярный клуб, к тому же еще и выигрывающий несколько лет подряд чемпионство. Вполне логично, что вокруг него существует большой интерес и что о нем много говорят. Сильных часто не любят, их часто хотят пнуть на расстоянии, так что удивляться самым разношерстным мнениям не приходится.