Дегтярев: «Не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что не знает, кто такой Сергей Семак, который является главным тренером «Зенита».

— Как вы относитесь к словам Семака, который раскритиковал лимит?

— А кто это? — ответил Дегтярев.

— Главный тренер «Зенита».

— Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма.

— Тренер сборной России тоже скептически относится к лимиту.

— Тренера сборной знаю — Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз.

— Каким образом?

— Будет комиссия, обсуждать будем.

— Он может покинуть свой пост?

— Я не знаю.

Ранее Дегтярев заявил, что к 2028 году планируется плавное ужесточение лимита в РПЛ — к формуле максимум 10 легионеров в заявке и 5 на поле.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев. Нынешний лимит на легионеров в РПЛ действует с сезона-2022/23.