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Сергей Семак: «Отмечали победу эмоционально, так как соперник был принципиальным»

22:02
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).

— Тяжелая игра. Накладывала отпечаток на игру важность результата, были помарки, — сказал Семак. — И это естественно — первая встреча, пусть и после небольшой паузы. Но мы победили, и это хорошо. Начали новый сезон на хорошей ноте. Побеждать — это прекрасно.

— Команда отмечала победу более эмоционально, чем в Кубке. С чем это связано?

— В кубковым финале обязаны были побеждать, это давило. А тут эмоциональность была выше, потому что соперник был принципиальным, обыграл нас в матче за Суперкубок в прошлом году. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: «Зенит» — «Локомотив»: Суперкубок-2020




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