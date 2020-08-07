Сергей Семак: «Отмечали победу эмоционально, так как соперник был принципиальным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал итог матча за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:1).

— Тяжелая игра. Накладывала отпечаток на игру важность результата, были помарки, — сказал Семак. — И это естественно — первая встреча, пусть и после небольшой паузы. Но мы победили, и это хорошо. Начали новый сезон на хорошей ноте. Побеждать — это прекрасно.

— Команда отмечала победу более эмоционально, чем в Кубке. С чем это связано?

— В кубковым финале обязаны были побеждать, это давило. А тут эмоциональность была выше, потому что соперник был принципиальным, обыграл нас в матче за Суперкубок в прошлом году. (Гоша Чернов)