Семак — о слухах про уход из «Зенита» тренера вратарей Жевнова: «Никаких разговоров абсолютно нет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру голкиперов команды в матче Winline Суперсерии против «Сьона» (5:3) и отреагировал на слухи о том, что тренер вратарей Юрий Жевнов может покинуть клуб из Санкт-Петербурга.

— Латышонок и Кержаков сыграли качественный матч. Может, не суперидеально, но их вины нет в пропущенных мячах.

Слухи о переменах во вратарском штабе и об уходе Жевнова? Не знаю, откуда они берутся, и кто из публикует. Первый раз об этом слышу. Когда прочитал, очень удивился. Никаких разговоров абсолютно нет. До меня это не доходило, так же как и до руководства, кроме как в СМИ нигде это больше не появлялось. Для меня эта новость непонятная.

После 7 туров РПЛ «Зенит» с 12 очками занимает пятое место в турнирной таблице.