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6 сентября 2025, 21:52

«Спартак» объявил о переходе Медины в саудовский «Дамак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хесус Медина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина перешел в саудовский «Дамак», сообщает пресс-служба красно-белых.

«Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Александер Джику, Жерсон, Педро и&nbsp;Антон Миранчук.«Спартак» берет защитников, Жерсон и Педро интересны клубам Саудовской Аравии. Таблица трансферов РПЛ

28-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года. Он провел за красно-белых 58 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Источник: ФК «Спартак»
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Хесус Медина
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ФК Спартак (Москва)
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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