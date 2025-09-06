«Спартак» объявил о переходе Медины в саудовский «Дамак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина перешел в саудовский «Дамак», сообщает пресс-служба красно-белых.

«Благодарим Хесуса за вклад в победы «Спартака» и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

28-летний парагваец перешел в «Спартак» из ЦСКА летом 2023 года. Он провел за красно-белых 58 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.