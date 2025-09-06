«Краснодар» благодаря голу с пенальти сыграл вничью с медийным ФК 10

«Краснодар» в товарищеском матче сыграл вничью с ФК 10, выступающим в медийной лиге — 2:2.

«Быки» сумели вырвать ничью благодаря голу Арсена Ревазова, который реализовал пенальти на 89-й минуте. Еще один мяч «Краснодара» на 8-й минуте забил Никита Кривцов.

У клуба медиалиги забили Евгений Назаров и Илья Скоропупов.

Товарищеский матч

«Краснодар» — ФК 10 — 2:2 (1:1)

Голы: Кривцов, 8 (1:0). Назар, 33 (1:1). Скоропуп, 61 (1:2). Ревазов, 89 — с пенальти (2:2).