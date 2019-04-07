18:51 | Футбол — РПЛ

Сергей Семак: "Нобоа набирает форму, а игроков с российским паспортом мало"

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Зенит" лидирует с 44 очками в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

– Конечно, сложно назвать матч с "Локо" определяющим. Подтекст есть, играют первая и вторая команда чемпионата. Сейчас все игры проходят тяжело. Обеим командам нужна победа. 5:3 в первом круге? Все возможно в футболе, но такое изобилие мячей случается редко. Забивать много приятно, но не пропускать такое количество. Абсолютно не важно, сколько забивали в первом круге. Нобоа? Он набирает форму, много пропустил, но игроков с российским паспортом мало, много травмированных, вариативность не такая большая, – сказал Семак.

"Локомотив" - "Зенит": чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 7 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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Локомотив - Зенит

 

Результаты опроса

6832 чел.

Как закончится матч 22-го тура РПЛ "Локомотив" - "Зенит"?
4.9%
Крупной победой "Локомотива"
26.5%
Победой "Локомотива" с разностью в один-два мяча
25.3%
Результативной ничьей
6.9%
Нулевой ничьей
5.2%
Крупной победой "Зенита"
31.2%
Победой "Зенита" с разностью в один-два мяча
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