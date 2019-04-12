Сергей Семак: "Не опасаюсь недооценки "Анжи"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 23-го тура премьер-лиги против "Анжи" отметил, что полузащитник Кристиан Нобоа играет не только из-за лимита.

– Матчи с аутсайдерами у "Зенита" трудно складываются. Не опасаетесь недооценки?

– Не опасаюсь. Все команды умеют защищаться, на выезде команды из нижней части таблицы дают бой лидерам. У нас все матчи сложные, но я не переживаю по поводу недооценки. Футболисты будут выкладываться на сто процентов, положительный результат для нас очень важен.

– "Анжи" будет позиционно атаковать или нет?

– В какой-то момент игры любая команда может забрать мяч, но матч будет проходить в основном ю с нашими позиционными атаками. Думаю, "Анжи" изначально будет обороняться глубоко.

– Нобоа вроде бы набрал форму, но снова сел в запас. Он не играет только из-за лимита? И думали ли вы над вариантом, при котором Нобоа будет играть и подавать угловые?

– Думали. Он один из тех, кто хорошо исполняет стандартные положения. Он пропустил много, так что играет не только из-за лимита. Ему нужно набирать форму, не можем дать ему много игрового времени. (Гоша Чернов)

Игра "Зенит" – "Анжи" состоится 14 апреля в Санкт-Петербурге.

"Анжи" с 19 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит" с 45 баллами располагается на первой строчке.

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