Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

16 августа, 19:40

Семак — о ничьей со «Спартаком»: «Хорошо, что сумели уйти от поражения, но нас не устраивает потеря очков»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

— Хочу поблагодарить болельщиков за то, что создали отличную атмосферу на стадионе. Футболистам было приятно играть. Аншлаг добавляет определенную энергетику, в первую очередь, для хозяев, но всем приятно играть в таких условиях.

По игре: слишком легкие мячи мы пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление спутало все карты. Сумели уйти от поражения — хорошо, но потеря очков — не то, что нас устраивает

— «Зенит» потерял два очка или приобрел одно?

— Это футбол и это эмоциональные качели. Пропускаешь, забиваешь... Мы понимали, что «Спартак» дома играет хорошо, что будет полный стадион, команда сыграет агрессивно в высокий прессинг. Не пропусти они быстрый мяч, другая история могла бы быть в плане психологии. Не окажись мы в меньшинстве — тоже... Потеря очков — не то, на что мы надеемся в каждом матче вне зависимости от соперника, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Мировые рынки обвалились из-за опасений по поводу пузыря в ИИ. Что пишут СМИ
Пассажирка трамвая в Казани умерла после падения в салоне
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко тайно поженились
Reuters сообщило об угрозе от США прекратить предоставление оружия Украине
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Динозаврик

    про Трампа и Аляску))

    16.08.2025

  • svs

    Ты про А Мостового? Жедсон ведь за Спартак играет. А Сережа Зенит тренирует )

    16.08.2025

  • Динозаврик

    Так ты Сережа не выпускай Жедсона, а выпускай Мостового чтоб не прогрывать, ну видно же что купили лентяя бездарного, бегать совершенно не хочет. Только один Касьера прессинговал в первом тайме. Где был этот новичок, который должен показывать что его не зря купили?

    16.08.2025

  • Чернобог

    Нас всё устраивает! А что тебя не устраивает - это лишь твои проблемы, они никому не интересны!

    16.08.2025

    • «Спартак» — «Зенит»: видео голов

    Семак — об игре Адамова: «Где-то выручал, где-то, может, ошибался»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости