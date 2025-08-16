Семак — о ничьей со «Спартаком»: «Хорошо, что сумели уйти от поражения, но нас не устраивает потеря очков»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча со «Спартаком» (2:2) в 5-м туре РПЛ.

— Хочу поблагодарить болельщиков за то, что создали отличную атмосферу на стадионе. Футболистам было приятно играть. Аншлаг добавляет определенную энергетику, в первую очередь, для хозяев, но всем приятно играть в таких условиях.

По игре: слишком легкие мячи мы пропускаем. Во втором тайме хотели перестроиться, но удаление спутало все карты. Сумели уйти от поражения — хорошо, но потеря очков — не то, что нас устраивает

— «Зенит» потерял два очка или приобрел одно?

— Это футбол и это эмоциональные качели. Пропускаешь, забиваешь... Мы понимали, что «Спартак» дома играет хорошо, что будет полный стадион, команда сыграет агрессивно в высокий прессинг. Не пропусти они быстрый мяч, другая история могла бы быть в плане психологии. Не окажись мы в меньшинстве — тоже... Потеря очков — не то, на что мы надеемся в каждом матче вне зависимости от соперника, — сказал Семак на пресс-конференции.

«Спартак» (5 очков) занимает 11-е место в РПЛ. «Зенит» (6) идет восьмым в турнирной таблице.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Рубином», а «Зенит» дома примет махачкалинское «Динамо». Обе игры пройдут 23 августа.