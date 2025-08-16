Семак — об игре Адамова: «Где-то выручал, где-то, может, ошибался»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру вратаря Дениса Адамова в матче 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).

— Как оцените игру Адамова?

— Матч сложный, ему пришлось тяжело. Где-то выручал, где-то, может, ошибался. Надо цельно посмотреть, проанализировать. Он вышел на сложный матч, провел нормально его. Но детальную оценку не дам сейчас.

— Почему выбор был сделан в пользу Адамова? Его игра сегодня гарантрует ему игру в старте в будущем?

— По Адамову я говорил перед матчем, что те два матча, что он сыграл до этого, дали ему психологическое преимущество. Потому что Латышонок вроде бы играл неплохо, но в каждой игре пропускал. Что касается будущего — посмотрим.

«Зенит» с 6 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. 23 августа сине-бело-голубые дома примут махачкалинское «Динамо».