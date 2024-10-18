Семак — о разгроме «Акрона»: «Хорошая убедительная победа»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Акроном» (5:0) в 12-м туре РПЛ.

«Хорошая убедительная победа, крупный счет. Что касается нашей игры, в атаке смотрелись сегодня хорошо, в обороне есть недочеты. Будем работать. Всегда можно что-то и хорошее, и плохое взять после каждого матча. Выиграли — хорошо. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас у нас Кубок в Воронеже, а потом «Локомотив» дома», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 29 очков и вышел на первое место в таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Локомотива», которые набрали по 27 очков, остается по одному матчу в запасе. «Акрон» с 12 очками — на 8-й строчке.