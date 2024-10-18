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Сегодня, 21:29

Семак — о разгроме «Акрона»: «Хорошая убедительная победа»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Акроном» (5:0) в 12-м туре РПЛ.

«Хорошая убедительная победа, крупный счет. Что касается нашей игры, в атаке смотрелись сегодня хорошо, в обороне есть недочеты. Будем работать. Всегда можно что-то и хорошее, и плохое взять после каждого матча. Выиграли — хорошо. Будем готовиться к следующему матчу. Сейчас у нас Кубок в Воронеже, а потом «Локомотив» дома», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» набрал 29 очков и вышел на первое место в таблице РПЛ. У «Краснодара» и «Локомотива», которые набрали по 27 очков, остается по одному матчу в запасе. «Акрон» с 12 очками — на 8-й строчке.

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
ФК Акрон
ФК Зенит
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 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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