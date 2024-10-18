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Семак: «Мостовой хорошо смотрится в последних матчах»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре форварда Андрея Мостового, который оформил дубль в матче с «Акроном» (5:0) в 12-м туре РПЛ.

«Конкуренция всегда хороша, безусловно. Мы понимаем, следим за состоянием игроков, которые у нас есть, и выбираем оптимальный вариант стартового состава. Смотрим, как играют соперники, кто из игроков на сегодняшний день готов лучше. Андрей сегодня молодец, представился шанс ему. В последних матчах он смотрится хорошо, набрал хорошую форму. Дай бог, и дальше будет продолжать играть хорошо, помогать команде и побеждать», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 13 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: ФК Зенит
Андрей Мостовой
Сергей Семак
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
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