Сергей Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в команде, но решение за ним и руководством»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что хотел бы сохранить в команде нападающего Александра Кокорина, который находится в аренде в «Сочи».

— Между руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Надеюсь, руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, есть желание видеть его в команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда за руководством и за самим Сашей.

Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» заканчивается летом 2020 года.