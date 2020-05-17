Сергей Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в команде, но решение за ним и руководством»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что хотел бы сохранить в команде нападающего Александра Кокорина, который находится в аренде в «Сочи».
— Между руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Надеюсь, руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, есть желание видеть его в команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда за руководством и за самим Сашей.
Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» заканчивается летом 2020 года.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2020-05-17-sergey-semak-podgotovitsya-k-pervym-matcham-neprosto-okonchanie-chempionata-poluchitsya-nepredskazue.htm