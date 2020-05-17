РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Семак: «Хотел бы видеть Кокорина в команде, но решение за ним и руководством»

16:30
Александр Кокорин (слева) и Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин (слева) и Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что хотел бы сохранить в команде нападающего Александра Кокорина, который находится в аренде в «Сочи».

— Между руководством была достигнута договоренность об аренде до конца сезона, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Надеюсь, руководство вернется к этому вопросу. У меня, как тренера, есть желание видеть его в команде. У Саши, насколько я знаю, тоже есть желание играть в «Зените». Я думаю, это тот игрок, который усилит нашу команду. Но, естественно, последнее слово всегда за руководством и за самим Сашей.

Контракт Александра Кокорина с «Зенитом» заканчивается летом 2020 года.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-05-17-sergey-semak-podgotovitsya-k-pervym-matcham-neprosto-okonchanie-chempionata-poluchitsya-nepredskazue.htm

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир