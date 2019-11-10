Сергей Семак: «График? Иногда сложно, но на то у нас и команда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итог матча 16-го тура российской премьер-лиги с «Арсеналом» (1:0), передает из Тулы спецкор «СЭ» Гоша Чернов.

— Была задача не выходить из обороны низом?

— Мы стараемся часто играть высоко, активно встречать соперников, не давать подолгу контролировать мяч противникам. Мы старались как можно выше встречать игроков, старались перекрывать более опасные зоны развития атаки.

— Вам не мешает плотный график?

— Нет. Есть календарь, мы играем. Да, иногда сложно, но на то у нас и есть команда. Когда-то играем лучше, когда-то нет. Это нормально. Нам противостоял серьезный соперник, в Туле всегда тяжело играть. Команда крепкая, сбалансированная, хорошая средняя линия, умные футболисты, техничные игроки.

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