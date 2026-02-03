Сергей Семак: «Джон Джон — игрок с хорошим футбольным интеллектом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» (2:1) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ оценил дебют полузащитника Джона Джона.
«Ему непросто пришлось сегодня с Касаресом, игра достаточно плотной была, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Ему нужно втянуться в игровой режим, в тонус, в котором будет проходить большинство матчей нашего чемпионата, где много борьбы, а единоборства и игра один в один имеют большое значение».
Семак отметил, что хавбеку потребовалось немного времени на адаптацию в начале матча, а потом он смотрелся очень прилично.
«Это игрок с хорошим футбольным интеллектом, с хорошей передачей. Он хорошо может сыграть и в одно, и в два касания, и сам отдать, и пробить. Думаю, что все у него будет хорошо, он оставил приятное впечатление», — сказал тренер.
Также Семак отметил, что 23-летний бразилец умеет исполнять стандартные положения и делал это в предыдущих командах. В игре с «Динамо» хавбек отметился голевой передачей на Александра Ерохина.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0