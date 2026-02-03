Сергей Семак: «Джон Джон — игрок с хорошим футбольным интеллектом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Динамо» (2:1) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ оценил дебют полузащитника Джона Джона.

«Ему непросто пришлось сегодня с Касаресом, игра достаточно плотной была, — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака. — Ему нужно втянуться в игровой режим, в тонус, в котором будет проходить большинство матчей нашего чемпионата, где много борьбы, а единоборства и игра один в один имеют большое значение».

Семак отметил, что хавбеку потребовалось немного времени на адаптацию в начале матча, а потом он смотрелся очень прилично.

«Это игрок с хорошим футбольным интеллектом, с хорошей передачей. Он хорошо может сыграть и в одно, и в два касания, и сам отдать, и пробить. Думаю, что все у него будет хорошо, он оставил приятное впечатление», — сказал тренер.

Также Семак отметил, что 23-летний бразилец умеет исполнять стандартные положения и делал это в предыдущих командах. В игре с «Динамо» хавбек отметился голевой передачей на Александра Ерохина.