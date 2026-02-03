Лусиано взял себе 9-й номер после ухода Алеррандро из ЦСКА

ЦСКА объявил о смене игрового номера нападающего Лусиано.

«Изначально Лусиано планировал выступать под номером 32, но после ухода Алеррандро решил взять себе «девятку», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

30 января ЦСКА объявил об уходе Алеррандро в аренду в бразильский «Интернасьонал».

Лусиано в зимнее трансферное окно перешел в ЦСКА из «Зенита». В обратном направлении отправился защитник Игорь Дивеев.