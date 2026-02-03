«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Пюник», Гарсия и Бонгонда забили по голу
«Спартак» в товарищеском матче победил «Пюник» — 2:0.
Счет во втором тайме открыл Ливай Гарсия. Тринидадец отличился на 61-й минуте. Второй мяч красно-белых на 83-й минуте забил Тео Бонгонда.
Товарищеский матч
«Спартак» (Россия) — «Пюник» (Армения) — 2:0 (0:0)
Голы: Гарсия, 61 (1:0). Бонгонда, 83 (2:0).
Первый тайм: Максименко (к), Денисов, Джику, Умяров, Рябчук, Мартинс, Лайкин (Массалыга, 34), Саусь, Барко, Маркиньос, Угальде.
Второй тайм: Довбня, Хлусевич, Литвинов, Ву (Гузиев, 84), Дмитриев, Зобнин, Жедсон, Солари, Бонгонда (Сорокин, 84), Гарсия, Заболотный.
Предупреждение: Дмитриев, 89.
3 февраля. Дубай. Стадион «Джабаль-Али».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
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30 тур
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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