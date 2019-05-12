Сергей Прядкин: "Только Григорий Иванов против внедрения ВАР в РПЛ"

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин​ на матче "Зенита" и ЦСКА высказался о внедрении системы видеоарбитра в чемпионате России.

– Насколько отдаленно перспектива введения ВАР в чемпионате?

– Работа идет. Этот вопрос, какие бы встречи не проходят, задают постоянно. Он действительно один из самых актуальных. Могу, не скрывая, сказать, что завтра в 15 часов у нас совещание по ВАР. Думаю, что это одно из предпоследних совещаний, перед тем как его вводить. Только Григорий Иванов (президент "Урала" – Прим. "СЭ") под сомнение ставит его введение. Он против внедрения этой системы. Вся премьер-лига поддержала. Единственное, те компании, которые презентовали ВАР. Мы пока не сходимся. Назову это в кавычках "суровая" цена. Сейчас идет согласование проектов – у нас пока есть три предложения. Эти все предложения будут рассмотрены завтра.

На последнем заседании недели две назад было определено то, что задания от премьер-лиги, была просьба еще раз детализировано расписать суммы, которые они нам обозначили для внедрения ВАР. Ну и еще рассматриваются два варианта децентрализованное использование системы, т.е. на каждом стадионе будет оборудованное место, где будет сидеть рабочая группа и второе – это едины центр, который будет находиться в Москве. Эти три компании нам предоставят свои предложения и по ходу них, будет вынесено какое-то решение вынесено на очередное собрание премьер-лиги.

После этого на общем собрании мы рассмотрим и утвердим то или иное решение. Многие, в том числе президенты ряда клубов пытаются продвинуть введение ВАР прямо с первого тура следующего сезона. Если это удастся, здорово. Но мое предположение, которое я говорил, что введем со второго круга нового чемпионата. Все зависит от готовности подрядчика, которого мы выберем, в какой стадии находится готовность оборудования, специалистов и, особенно, технарей. Это важно, потому что их готовность одна из самых ответственных дел. И должна быть договоренность с основным вещателем, где этот сигнал должны брать.

– Подрядчики отечественные?

– Один российский и два зарубежных. Отечественный это тот подрядчик, который использовала ФИФА при проведении матчей чемпионата мира. Есть еще подрядчик – известная Hawk-Eye, которые занимают лидирующие места на рынке. И еще одна компания. Также и Матч ТВ изъявил желание участвовать в конкурсе.



– Вы высказались про суровые цены. Можно конкретнее?

– Это миллионы рублей. Многие знают, какова была первоначальная сумма – больше полумиллиарда рублей. Называю примерную сумму, но она достаточно зубастая для клубов. Пока нагрузка лежит на клубах премьер-лиги. Сейчас идет выяснение порядка цен. Клубы у нас абсолютно разные и по своему правовому полю и по финансовым вопросам. Тут нужно коллегиальное решение принять. Недавно разговаривал с Галицким, тоже говорит, что это кусачая цена. "Частники" считают деньги более…, не обижая муниципальные и государственные клубы. Все упирается в цену. (Арман Мкртчян)

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