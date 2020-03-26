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Сергей Прядкин: «Следим за развитием ситуации и к 10 апреля обсудим все с клубами»

18:49
Матч РПЛ «Динамо» — «Рубин». Фото "СЭ"
Матч РПЛ «Динамо» — «Рубин». Фото "СЭ"
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Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки чемпионата в нашем футболе.

— Мы внимательно следим за развитием ситуации, — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ. — Ближе к 10 апреля мы обсудим все с клубами и РФС и примем решение исходя из ситуации и рекомендаций соответствующих органов власти.

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