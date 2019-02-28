Сергей Прядкин: "По травмоопасности поля на стадионе "Динамо" ситуация хуже, чем в Туле"

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о состоянии газона стадиона "Динамо", поле которого не было допущено для проведения матча 19-го тура чемпионата России со "Спартаком". По его словам, газон арены в плохом состоянии.

– Сегодня проведена инспекция динамовской арены, – сказал Прядкин. – Поступала информация, что поле в плохом состоянии, комиссия в соответствии с регламентом проверила качество газона. Итог таков: поле не готово, его качество неудовлетворительное. Более того, по травмоопасности ситуация хуже, чем в Туле. (Сергей Егоров)

Полностью интервью с Сергеем Прядкиным – скоро на "СЭ"