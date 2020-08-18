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Сергей Подпалый: «Есть проблема с реализацией»

22:17
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Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый посетовал на слабую реализацию после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:2).

— Игра была хорошая, смотрелась, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — К сожалению, наказали нас за наши ошибки: сами привезли себе моменты. Где-то недоработали.

Есть проблема с реализацией. Но игра есть, получается, а голы еще придут.

Краснодар — Арсенал Т

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