Сергей Подпалый: «Есть проблема с реализацией»

Главный тренер «Арсенала» Сергей Подпалый посетовал на слабую реализацию после завершения матча 3-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (0:2).

— Игра была хорошая, смотрелась, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — К сожалению, наказали нас за наши ошибки: сами привезли себе моменты. Где-то недоработали.

Есть проблема с реализацией. Но игра есть, получается, а голы еще придут.