На 54-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2) в штрафной площади гостей в единоборстве с Матиасом Норманном упал Деян Ловрен. Арбитр Алексей Матюнин 11-метровый удар не назначил и наказал защитника сине-бело-голубых желтой карточкой за то, что тот попал сопернику рукой в лицо.

В том эпизоде Норманн схватил Ловрена левой рукой за майку. Зенитовец начал падать и, так получилось, произошел контакт его левой руки с лицом ростовчанина.

Следовало ли назначить пенальти? Момент дискуссионный — наши эксперты высказали разные мнения: как за такое решение, так и против. Норманн держал Ловрена рукой? Да. Это послужило причиной падения? Однозначно сказать нельзя.

Следовало ли наказать Ловрена предупреждением? В такой ситуации было лучше воздержаться от применения желтой карточки.

(Александр Бобров)

27 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ростов» — 2:2.

27 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ростов» — 2:2.