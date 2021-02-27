«Зенит» — «Ростов»: почему не назначен пенальти в ворота гостей?
На 54-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» (2:2) в штрафной площади гостей в единоборстве с Матиасом Норманном упал Деян Ловрен. Арбитр Алексей Матюнин 11-метровый удар не назначил и наказал защитника сине-бело-голубых желтой карточкой за то, что тот попал сопернику рукой в лицо.
В том эпизоде Норманн схватил Ловрена левой рукой за майку. Зенитовец начал падать и, так получилось, произошел контакт его левой руки с лицом ростовчанина.
Следовало ли назначить пенальти? Момент дискуссионный — наши эксперты высказали разные мнения: как за такое решение, так и против. Норманн держал Ловрена рукой? Да. Это послужило причиной падения? Однозначно сказать нельзя.
Следовало ли наказать Ловрена предупреждением? В такой ситуации было лучше воздержаться от применения желтой карточки.
(Александр Бобров)
Методология
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