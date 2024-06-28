Песьяков назвал российских вратарей, способных уехать в Европу: «Может, я в Эстонию уеду»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков назвал российских голкиперов, способных заиграть в европейских клубах.

Ранее Матвей Сафонов перешел из «Краснодара» во французский «ПСЖ», подписав долгосрочный контракт.

«Кто из вратарей уедет следующим после Сафонова? У нас есть современные вратари, которые играют и руками, и ногами: Ломаев, Максименко, Селихов. Я? Может, и я. Европы разные бывают. Может, в Эстонию уеду (смеется)», — приводит слова Песьякова Sport24.