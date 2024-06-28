Источник: «Динамо» сомневается в целесообразности трансфера Сутормина из «Зенита»
Трансфер полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина в «Динамо» находится под вопросом.
По данным портала Vprognoze.ru, «Зенит» не против сделки с московским клубом по продаже 30-летнего футболиста. Однако «Динамо» по-прежнему рассматривает целесообразность приобретения Сутормина, который во второй части прошлого сезона выступал за «Сочи» на правах аренды.
Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 1,20 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.
Источник: Vprognoze.ru
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