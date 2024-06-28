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Роман Орещук: «По Рыбусу с некоторыми клубами ведем официальные разговоры»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы польского защитника Мацея Рыбуса, рассказал о возможном развитии дальнейшей карьеры его клиента.

«Разговоры с клубами есть, движения есть, но какие клубы — не скажу. Не могу сейчас говорить, российские это команды или нет. Где-то официальные разговоры, где-то прощупывание почвы. Времени еще много. Можно сказать, что в Европе пока все спят. Мы никуда не спешим. Мацей хочет выступать там, где будет больше игровой практики, он еще не наигрался в футбол», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Рыбус в сезоне-2023/2024 провел в составе «Рубина» 8 матчей, забил один мяч и стал автором одной голевой передачи. 34-летний поляк долгое время восстанавливался после травмы.

Источник: РБ Спорт
Мацей Рыбус
Роман Орещук
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