Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк крайне недоволен назначенным пенальти в ворота своей команды за фол защитника Ивана Новосельцева на 25-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара".

– Справедливый ли пенальти назначили? Если мы так играем на стандартах, то можно ставить пенальти в каждой игре, – сказал Паршивлюк в эфире телеканала "Матч Премьер".

"Ростов" с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 46 баллами располагается на третьей строчке.

"Ростов" – "Краснодар": чемпионат России, онлайн-трансляция, 27-й тур, начало – в 19.00 (мск).