Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк крайне недоволен назначенным пенальти в ворота своей команды за фол защитника Ивана Новосельцева на 25-й минуте матча 27-го тура чемпионата России против "Краснодара".
– Справедливый ли пенальти назначили? Если мы так играем на стандартах, то можно ставить пенальти в каждой игре, – сказал Паршивлюк в эфире телеканала "Матч Премьер".
"Ростов" с 36 очками занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. "Краснодар" с 46 баллами располагается на третьей строчке.
"Ростов" – "Краснодар": чемпионат России, онлайн-трансляция, 27-й тур, начало – в 19.00 (мск).
💪🏻 Десятый гол Виктора Классона в текущем сезоне РПЛ
📺 Смотрите #РостовКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
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– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 5 мая 2019 г.
💪🏻 Десятый гол Виктора Классона в текущем сезоне РПЛ
📺 Смотрите #РостовКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/QhentYx7T1