Лапочкин: «Лично я не вижу ничего плохого в татуировках. Мы живем в современном мире»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал запрет судьям о работе с татуировками и пирсингом.

«Снятие пирсинга во время матча — это правило игры. Как футболистам, так и судьям носить и использовать украшения и ювелирные изделия запрещено. Насчет татуировок сложнее. Думаю, что есть руководитель, которому это не нравится, и он вправе это требовать. Лично я не вижу ничего плохого в татуировках. Мы живем в современном мире, и большая часть молодого поколения имеют татуировки. Наверное, у судейского комитета есть право требовать подобное, чтобы для эстетики их не было видно. Сложно сказать, хорошо это или плохо», — сказал Лапочкин «СЭ».

По информации «СЭ», российским футбольным судьям направлены уведомления о запрете работать на матчах с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо закрыть экипировкой.

Кроме того, арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом, ювелирными изделиями. При выполнении служебных обязанностей их нужно снимать.

(Денис Сафронов)