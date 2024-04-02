Умяров связал низкую результативность «Спартака» с отсутствием Промеса

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о низкой результативности команды после возобновления РПЛ.

«Можно ли связывать низкую реализацию с тем, что нет Квинси Промеса? Безусловно, это квалифицированный футболист, которые такие ситуации решал», — приводит слова Умярова ТАСС.

После 21 матча красно-белые с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Промес в настоящее время находится под арестом в ОАЭ. Ранее суд Амстердама приговорил 32-летнего игрока к 7,5 года лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков и нападение на двоюродного брата с ножом.