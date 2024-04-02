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Сегодня, 15:28

Экс-игрок «Спартака» Филипенко: «Если Черчесов вернется, порадуюсь за него. Это будет плюсом для РПЛ»

Зарина Халимхонова
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Бывший защитник «Спартака» Егор Филипенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении экс-тренера красно-белых Станислава Черчесова.

«Если Станислав Саламович вернется в «Спартак», порадуюсь за него. Не знаю, довольно ли руководство красно-белых. Скорее всего, нет. Все-таки «Спартак» рассчитывает на другие места. Такого тренера сейчас не хватает в РПЛ. Он уже всем доказал, что он сильный специалист. Если его позовут в другой клуб, то это будет только плюсом для РПЛ», — сказал Филипенко «СЭ».

Последним клубом для 60-летнего Черчесова является «Ференцварош». Российский специалист покинул венгерскую команду в июле прошлого года. Также наставник руководил сборной России, «Легией», «Динамо», «Амкаром» и «Спартаком».

Егор Филипенко
Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
6.04 16:30
Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
 - : -
7.04 14:00
ЦСКА – Факел
 - : -
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 - : -
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Динамо – Спартак
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П
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