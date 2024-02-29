Египетский футболист «Ростова» рассказал о работе с Руем Виторией

Новичок «Ростова» Эяд Эль-Аскалани в интервью «СЭ» рассказал, как работал с бывшим тренером московского «Спартака» португальцем Руем Виторией, возглавлявшим сборную Египта.

— Руй Витория очень хороший тренер. Он стал привлекать в сборную много молодежи. Вообще, в Египте молодым футболистам сложно пробиться в состав, ставку делают на опытных игроков. Но мистер Витория постоянно твердил мне, что я должен играть и развиваться. У меня о нем только позитивные впечатления, — сказал Эль-Аскалани.

«Ростов» объявил о договоренности с египетским «Исмаили» по трансферу 19-летнего Эль-Аскалани 4 февраля. По информации СМИ, контракт защитника рассчитан на пять лет, а заплатили за него ростовчане 920 тысяч евро.

Витория покинул свой пост в национальной команде Египта после завершения Кубка Африки, где египтяне в 1/8 финала проиграли сборной ДР Конго.

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