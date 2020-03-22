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Сергей Карасев: «Паузу в работе заполняю позитивом»

16:19
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Российский футбольный арбитр Сергей Карасев в своем Instagram показал, чем заполняет образовавшуюся в работе паузу из-за приостановки всех соревнований ввиду распространения коронавируса. В видео он показал, как играет с баскетбольным и футбольным мячом.

— Паузу в работе заполняю позитивом: семьей, природой и спортом, — написал Карасев. — Будьте здоровы!

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