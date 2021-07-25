Сергей Иванов: «Не надо надувать щеки и устраивать кормушку возле футбола»
Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов после матча первого тура Тинькофф РПЛ ЦСКА — «Уфа» (1:0) поделился мнением о проекте реформ в российском футболе.
— Что думаете по ситуации с Влашичем? Есть ощущение, что он не хочет играть за клуб.
— Я не могу сказать. С ним я не разговаривал. Мне бы не хотелось спекулировать. Ощущения — это вкусовая вещь. Вам кажется, что он не хочет играть. Мне кажется, что хочет. Все, на этом дискуссия окончена.
— Что вы думаете о реформах, какие были предложены РФС?
— Какие конкретно?
— Например, отмена лимита.
— Я за отмену лимита.
— Предлагают играть 24 тура.
— Я знаю, это создаст больше матчей и больше топ-клубов. По российским меркам, конечно. Российский футбол — это совершенно другой мир. Любые еврокубки четко доказывают, где мы находимся. В рейтинге ФИФА мы на 41 месте. Это наше место. Не надо надувать щеки и устраивать кормушку возле футбола.
ЦСКА обыграл «Уфу» (1:0) в первом туре Тинькофф чемпионата России.
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