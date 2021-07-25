В ЦСКА объяснили, почему Влашич остался в запасе на матч с «Уфой»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после матча первого тура Тинькофф РПЛ с «Уфой» (1:0) рассказал, почему Никола Влашич остался в запасе. Ранее сообщалось, что им интересуется "Милан".

«Главное, что победили, — сказал Березуцкий. — Первый тайм ребята заметно нервничали, он не удался. Второй же тайм играли гораздо лучше. Особо хочу отметить самоотдачу

Влашич вчера на тренировке получил легкое повреждение, поэтому не смог сыграть. Думаю, будет полностью готов к следующему матчу».

Единственный мяч в этой игре на 61-й минуте забил Антон Заболотный.