«Балтика» — «Акрон»: Левников не назначил пенальти в пользу калининградцев

На 66-й минуте матча 13-го тура чемпионата России «Балтика» — «Акрон» (2:1) судья Кирилл Левников неверно оценил ситуацию в штрафной площади гостей и не наказал их пенальти. Видеоассистенты Роман Сафьян и Павел Кукуян в действия рефери не вмешались.

В том эпизоде Константин Шильцов пробросил мяч между ногами Родриго Эшковала, а тот сыграл неосторожно, сделал движение правой ногой и сбил соперника. Сложно сказать, что видел Левников с той позиции, которую он занимал. Но на видеоповторах видно, что тольяттинец нарушил правила.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 17:30. Ростех Арена (Калининград)

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