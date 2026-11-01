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Локомотив — Спартак: прямая трансляция матча РПЛ, смотреть онлайн 1 ноября 2026

«Локомотив» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» примет «Спартак» в воскресенье, 1 ноября, в центральном матче 13-го тура РПЛ сезона-2026/27. Московское дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Следить за ключевыми событиями игры, результатом и статистикой можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Предматчевая программа начнется в 19.00 мск, стартовый свисток прозвучит в 19.45. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Матч также запланирован на платном телеканале «Матч Премьер».

«Локомотив» после 12 туров набрал 11 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ. В предыдущем матче чемпионата команда Михаила Галактионова уступила «Ростову» (0:2). Железнодорожники одержали две победы в первых 12 встречах сезона.

«Спартак» с 23 очками занимает 4-е место. В предыдущем туре красно-белые проиграли ЦСКА (0:2), прервав трехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. За 12 туров команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.

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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
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ЦСКА

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