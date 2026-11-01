«Локомотив» — «Спартак»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» примет «Спартак» в воскресенье, 1 ноября, в центральном матче 13-го тура РПЛ сезона-2026/27. Московское дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 19.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)

Следить за ключевыми событиями игры, результатом и статистикой можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Предматчевая программа начнется в 19.00 мск, стартовый свисток прозвучит в 19.45. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. Матч также запланирован на платном телеканале «Матч Премьер».

«Локомотив» после 12 туров набрал 11 очков и занимает 13-е место в таблице РПЛ. В предыдущем матче чемпионата команда Михаила Галактионова уступила «Ростову» (0:2). Железнодорожники одержали две победы в первых 12 встречах сезона.

«Спартак» с 23 очками занимает 4-е место. В предыдущем туре красно-белые проиграли ЦСКА (0:2), прервав трехматчевую беспроигрышную серию в чемпионате. За 12 туров команда одержала семь побед, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения.