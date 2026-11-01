«Локомотив» — «Спартак»: Мостовой, Комличенко, Барко и Угальде выйдут с первых минут

«Локомотив» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ. Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 19.45 мск.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Сильянов, Морозов, Бабкин, Бакаев, Титков, Годяев, Мостовой, Руденко, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Фассон, Ньямси, Джикия, Чевардин, Коваленко, Еремеев, Щетинин, Пиняев, Раков, Мялковский.

«Спартак»: Максименко, Ву, Бабич, Дмитриев, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Солари, Фернандеш, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Саусь, Парада, Денисов, Маркиньос, Массалыга, Пруцев, Сорокин, Даку, Полех.