«Факел» анонсировал назначение Биджиева главным тренером

«Факел» анонсировал назначение бывшего главного тренера махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиева.

Пресс-служба воронежского клуба выложила в Telegram-канале шуточный трудовой договор с 60-летним специалистом. В нем клуб высмеял сорвавшиеся переговоры с экс-тренером московского «Динамо» Роланом Гусевым. Ранее сообщалось, что Гусев в последний момент отказал «Факелу», чтобы возглавить «Ахмат».

Также пресс-служба воронежцев пошутила над словами экс-тренера команды Олега Василенко, который в интервью после отставки заявил, что игроки «Факела» не могут отдать точную передачу на 15 метров.

Главный тренер обязуется не пересматривать принятых решений и держать слово даже в случае поступления предложений от других клубов.

Главный тренер принимает тот факт, что его помощникам в ФК «Факел» не положен личный водитель.

Главный тренер обязуется не говорить в интервью, что его футболистам тяжело отдать точную передачу на 15 метров.

Главный тренер обязуется принимать решения без паузы в две недели и более.

Главный тренер обязуется хотя бы попробовать не играть в «автобус, — говорится в пунктах договора, который опубликовал «Факел».

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