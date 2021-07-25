Сергей Иванов: «Приобретение Заболотного положительно сказалось»
Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оценил первую игру ЦСКА под руководством нового главного тренера Алексея Березуцкого.
Московский клуб в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ переиграл «Уфу» со счетом 1:0.
— Старт сезона? По одной игре судить трудно и неправильно. Приобретение Заболотного положительно сказалось. Только через туров 10 только можно будет судить. Мне понравилось, что у ЦСКА длинная скамейка. У нас разрешено пять замен, длинная скамейка будет играть большую роль. Поздравляю Березуцкого с победой.
— Как отнеслись к назначению Березуцкого?
— Нормально. Опыт дело наживное. Команда будет играть, он будет набирать опыт. Желаю ему удачи.
— Как вам назначение Карпина на пост главного тренера сборной?
— Наш футбол переоценен. Без комментариев.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю