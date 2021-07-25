Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сергей Иванов: «Приобретение Заболотного положительно сказалось»

22:13
Теги:

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов оценил первую игру ЦСКА под руководством нового главного тренера Алексея Березуцкого.

Московский клуб в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ переиграл «Уфу» со счетом 1:0.

— Старт сезона? По одной игре судить трудно и неправильно. Приобретение Заболотного положительно сказалось. Только через туров 10 только можно будет судить. Мне понравилось, что у ЦСКА длинная скамейка. У нас разрешено пять замен, длинная скамейка будет играть большую роль. Поздравляю Березуцкого с победой.

— Как отнеслись к назначению Березуцкого?

— Нормально. Опыт дело наживное. Команда будет играть, он будет набирать опыт. Желаю ему удачи.

— Как вам назначение Карпина на пост главного тренера сборной?

— Наш футбол переоценен. Без комментариев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Надеюсь, у нас будет шанс на реванш с США». Российские баскетболистки-близнецы обещают бороться в Токио за медали
Врачи выделили новую группу умирающих от COVID-19 пациентов
Скончался министр цифрового развития Амурской области Курдюков
Фото: Норкин выполнил данное после смерти жены обещание
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры