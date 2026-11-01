«Балтика» — «Акрон»: команды не открыли счет в первом тайме

Первый тайм матча 13-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Акроном» завершился вничью — 0:0.

Встреча проходит на «Ростех Арене» в Калининграде.

Хозяева нанесли 2 удара в створ ворот гостей, «Акрон» нанес 1 удар в створ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

01 ноября, 17:30. Ростех Арена (Калининград)

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