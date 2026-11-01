Ротенберг: «В «Локомотиве» все будет хорошо. Начинается новая страница»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг перед матчем со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ прокомментировал результаты команды в этом сезоне.

После 12 матчей «Локомотив» с 11 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Ранее команда также лишилась шансов на выход в плей-офф FONBET Кубка России.

- В «Локомотиве» все будет хорошо. Мы очень уважаем вашу работу. Очень важно, чтобы вы знали, что мы делаем все, чтобы вернуть «Локомотив» на лидирующие позиции. Начинается новая страница в «Локомотиве». В этот момент хотел бы, чтобы все вы, уважаемые представители СМИ, поддержали клуб, ребят. Считаю, что у нас одна из самых сильных российских команд. Понятное дело, что результаты сейчас не очень хорошие. Но мы делаем все возможное, чтобы это перевернуть. Очень много ходит разных дискуссий. Не совсем люблю много говорить. Обязательно с вами пообщаемся. Думаю, это будет в конце года, когда я вам что-то интересное расскажу, — сказал Ротенберг.

«Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в воскрсенье, 1 ноября. Начало в 19.45 по московскому времени.

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