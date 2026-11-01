«Локомотив» — «Спартак»: красно-белые вышли вперед после автогола Руденко

«Спартак» вышел вперед в выездном матче с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

На 11-й минуте после прострела Жедсона Фернандеша гол в свои ворота забил форвард хозяев Александр Руденко.