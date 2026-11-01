Гендиректор «Локомотива» Ротенберг перед матчем со «Спартаком»: «Нужно поддержать главного тренера»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг перед матчем со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос «СЭ» о возможной встрече с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

Ранее Галактионов допустил уход из «Локомотива» после поражения от ЦСКА (1:3) в FONBET Кубке России. Тогда тренер железнодорожников сообщил, что у него в ближайшее время состоится встреча с руководством, на которой стороны обсудят его будущее.

— Планируется ли встреча с Галактионовым, о которой он говорил?

— У нас профессиональный клуб. Мне кажется, нужно поддержать главного тренера в этот момент. Уверен, что сегодня мы можем показать достойную игру, — сказал Ротенберг «СЭ».

«Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в воскрсенье, 1 ноября. Начало в 19.45 по московскому времени.

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