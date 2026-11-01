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Гендиректор Локомотива Ротенберг выразил поддержку главному тренеру команды Галактионову

Гендиректор «Локомотива» Ротенберг перед матчем со «Спартаком»: «Нужно поддержать главного тренера»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг перед матчем со «Спартаком» в 13-м туре РПЛ ответил на вопрос «СЭ» о возможной встрече с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

Ранее Галактионов допустил уход из «Локомотива» после поражения от ЦСКА (1:3) в FONBET Кубке России. Тогда тренер железнодорожников сообщил, что у него в ближайшее время состоится встреча с руководством, на которой стороны обсудят его будущее.

Михаил Галактионов.«Все возможно». Галактионов допустил уход из «Локомотива» после провала в Кубке России

— Планируется ли встреча с Галактионовым, о которой он говорил?

— У нас профессиональный клуб. Мне кажется, нужно поддержать главного тренера в этот момент. Уверен, что сегодня мы можем показать достойную игру, — сказал Ротенберг «СЭ».

«Локомотив» на своем поле сыграет со «Спартаком» в воскрсенье, 1 ноября. Начало в 19.45 по московскому времени.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча РПЛ

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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