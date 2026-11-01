«Локомотив» — «Спартак»: Дмитриев покинул игру из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев получил повреждение в матче с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ.

На 31-й минуте его заменил Виктор Парада. Эпизодом ранее вблизи штрафной железнодорожников Дмитриева сбил Александр Руденко.

После замены 22-летний хавбек ушел в подтрибунное помещение.