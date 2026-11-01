«Локомотив» — «Спартак»: Дмитриев покинул игру из-за травмы
Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев получил повреждение в матче с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ.
На 31-й минуте его заменил Виктор Парада. Эпизодом ранее вблизи штрафной железнодорожников Дмитриева сбил Александр Руденко.
После замены 22-летний хавбек ушел в подтрибунное помещение.
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|27
|
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|ЦСКА
|13
|7
|5
|1
|21-12
|26
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Ростов
|13
|5
|3
|5
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|18
|
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|13
|4
|5
|4
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|17
|
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|13
|3
|8
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|17
|
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|6
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|15
|
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|13
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|12
|
14
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|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
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|3
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|8-21
|6
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|0 : 0
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|0 : 3
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|2 : 1
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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