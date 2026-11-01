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Игдисамов раскритиковал состояние поля после матча ЦСКА с «Оренбургом»

Никита Давыдов

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов остался недоволен качеством поля после гостевого матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

«Результатом недоволен: хотелось бы выиграть, но двигаемся дальше. Легко здесь никому не бывает. Очень сложно играть в быстрый комбинационный футбол на таком поле: мяч не ходит, дробит, что, опять же, было на руку хозяевам, которые играли максимально вертикально.

&laquo;Оренбург&raquo; и&nbsp;ЦСКА сыграли вничью (0:0).ЦСКА давно не создавали таких проблем. «Оренбургу» помешали выиграть сантиметровый офсайд, Бориско и штанги

Но ребята молодцы: выдержали сегодня это давление, эти единоборства — не всегда самые приятные и чистые, но тем не менее. Благодарен команде за проделанную работу», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 17 очков и располагается на шестой строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
01 ноября, 13:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:0
ЦСКА
Источник: ФК ЦСКА
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ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
10
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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