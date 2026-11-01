Игдисамов раскритиковал состояние поля после матча ЦСКА с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов остался недоволен качеством поля после гостевого матча 13-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

«Результатом недоволен: хотелось бы выиграть, но двигаемся дальше. Легко здесь никому не бывает. Очень сложно играть в быстрый комбинационный футбол на таком поле: мяч не ходит, дробит, что, опять же, было на руку хозяевам, которые играли максимально вертикально.

Но ребята молодцы: выдержали сегодня это давление, эти единоборства — не всегда самые приятные и чистые, но тем не менее. Благодарен команде за проделанную работу», — приводит слова Игдисамова пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» набрал 17 очков и располагается на шестой строчке.