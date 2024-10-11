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Игнашевич: «В ЦСКА мне предложили зарплату в 7 раз больше по сравнению с тем, что платили в «Локомотиве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Игнашевич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич вспомнил, как переходил из «Локомотива» в ЦСКА в 2003 году.

«В той ситуации все очень просто. У меня закончился контракт, поэтому перешел в другую команду, которая сделала предложение. В «Локомотиве» тоже предлагали остаться, но я встретился с Газзаевым и Гинером. Когда ты общаешься с ними, практически невозможно сказать «нет».

Они рассказывали, какой проект строят в ЦСКА, какой состав собирают для решения больших задач. Тогда за ЦСКА играли Олич, Алдонин, Ярошик и другие классные футболисты. Газзаев тогда же сказал, что хочет выиграть еврокубок. Ну и зарплату мне предложили в семь раз больше по сравнению с тем, что платили в «Локомотиве». Поэтому и перешел», — сказал Игнашевич в подкасте SmolTalk.

 
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Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 по 2018 год. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом России, шестикратным вице-чемпионом страны, 6 раз выигрывал Кубок России, а также стал обладателем Кубка УЕФА. В 2018 году завершил игровую карьеру после чемпионата мира в России.

Сергей Игнашевич
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