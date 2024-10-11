Пальцев: «Европа всегда интересует, но это не значит, что не хочу играть в РПЛ»

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в комментарии «СЭ» поделился мнением о своем будущем.

— Тебе известно, что будет зимой?

— Отдыхать полечу. Пока только это известно. О смене клуба не думаю. Будут предложения — будем думать.

— Говорят, тобой уже топы интересуются.

— Не в России надеюсь? (смеется). На самом деле, не знаю ничего про предложения. Поэтому ничего сказать не могу. С агентом ничего не обсуждали.

— Ты пошутил или Европа тебя интересует больше?

— Европа всегда интересует, но это не значит, что не хочу играть в РПЛ. Каждый клуб здесь по-своему сильный.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист провел 14 матчей во всех турнирах за махачкалинцев, отметившись одной результативной передачей.