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Байдачный: «Всегда хочется надеяться на лучшее, чтобы в истории современной России «Динамо» хоть раз стало чемпионом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий московского «Динамо» Анатолий Байдачный считает, что проблема бело-голубых в менталитете.

«Как вам сказать... «Динамо» не чужой мне клуб. Никогда не хотелось плохо о нем говорить (смеется). Всегда хочется надеяться на лучшее, чтобы в истории современной России бело-голубые хоть раз стали чемпионами. Такой титулованный клуб в СССР, а в России ничего не выигрывает... Все время близко, близко, а итогового успеха нет. Как будто действительно какое-то проклятие над нашим клубом висит. Эх...

Раньше, в советские времена, перед игроками «Динамо» всегда стояла только одна задача: стать чемпионами! Исходя из этого выстраивалась и физическая, и тактическая подготовка команды. И психологически мы были настроены на чемпионство. А второе или третье места расценивались как неудача. Понимаете? А потом динамовцы в российские времена уже привыкли к тому, что они могут довольствоваться серебром или даже бронзой. Этот психологический барьер мешает. Дело скорее даже не в Личке, а в психологии, в менталитете. Любого тренера оценивают по результату. Личке дали время, у него были условия, чтобы добиться хорошего результата», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Байдачного.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Анатолий Байдачный
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 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
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 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
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 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
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 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
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 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
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 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
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