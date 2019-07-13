Сергей Хусаинов: "Гол "Спартака" был забит с нарушением правил"

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал "СЭ" судейство главного арбитра встречи 1-го тура чемпионата России "Спартак" – "Сочи" (1:0) Владимира Москалева. Победный гол на 90+3-й минуте забил защитник красно-белых Самюэль Жиго.

– С точки зрения квалификации, Москалев не обладает хорошим судейским образованием и не разбирается в единоборствах, пропускает очевидные нарушения. Впечатления не очень.

– Добавлено семь минут ко второму тайму.

– Это оправданно, были затяжки, остановки с выходом врачей. И гол забили с нарушением.

– Разве?

– Да. Жиго, когда выпрыгивал после подачи углового, опирался на игрока "Сочи". Чистейшее нарушение, если бы это было в середине поля, он свистнул бы. А тут…. Конъюнктура опять. Испугался пенальти дать в ворота "Спартака" и поспешил засчитать гол. (Арман Мкртчян)