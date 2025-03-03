Овечкин лично поддержал Тюкавина в связи с полученной травмой

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в связи с полученной травмой, сообщает представитель хоккеиста Глеб Чистяков.

«Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его», — цитирует Чистякова ТАСС.

22-летний Тюкавин в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). получил травму. У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Форвард перенесет операцию, восстановление займет около полугода.

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.