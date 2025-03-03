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Овечкин лично поддержал Тюкавина в связи с полученной травмой

Сергей Ярошенко

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в связи с полученной травмой, сообщает представитель хоккеиста Глеб Чистяков.

«Александр дружит с Тюкавиным, сказал, что он лично позвонил и поддержал его», — цитирует Чистякова ТАСС.

22-летний Тюкавин в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). получил травму. У футболиста диагностирован субтотальный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Форвард перенесет операцию, восстановление займет около полугода.

Константин Тюкавин получил травму в&nbsp;матче &laquo;Ростов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (1:1). 2&nbsp;марта. Ростов-на-Дону.Официально: Тюкавин выбыл на полгода. «Кресты» подтвердились

В этом сезоне Тюкавин провел 22 матча во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Источник: ТАСС
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Александр Овечкин
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
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11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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