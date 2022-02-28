Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал результат матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2). Его дебютный гол принес команде победу на последних минутах.

— Самые положительные эмоции: выигрывали сначала, потом — не знаю, что произошло — пропустили два гола, но в концовке забили. Это очень хорошо, приятно, что забил, но главное — что мы победили 3:2, добыли три очка и сейчас будем готовиться к кубковой игре, — цитирует Сергеева сайт «Зенита».

— С какой установкой вы выходили на эту игру со скамейки? Что говорил Сергей Богданович?

— Просил добавить скорости и агрессии в атаке. Сказал, что нужно забить, и у нас получилось это сделать. Думаю, сегодня мы заслуженно победили.

— Ваш гол получился очень эстетичным, но на трибунах гадали: сколько в нем было замысла, а сколько — случайности. Все получилось так, как вы планировали?

— Оказался в нужное время в нужном месте. Вендел или бил или простреливал, я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу. Получилось эффектно, но главное — что мы заработали три очка и выиграли этот матч.