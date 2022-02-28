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Сегодня, 22:18

Сергеев: «Приятно, что забил, но главное — что мы победили»

Сергеев прокомментировал дебютный гол в составе «Зенита»
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал результат матча 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (3:2). Его дебютный гол принес команде победу на последних минутах.

— Самые положительные эмоции: выигрывали сначала, потом — не знаю, что произошло — пропустили два гола, но в концовке забили. Это очень хорошо, приятно, что забил, но главное — что мы победили 3:2, добыли три очка и сейчас будем готовиться к кубковой игре, — цитирует Сергеева сайт «Зенита».

— С какой установкой вы выходили на эту игру со скамейки? Что говорил Сергей Богданович?

— Просил добавить скорости и агрессии в атаке. Сказал, что нужно забить, и у нас получилось это сделать. Думаю, сегодня мы заслуженно победили.

— Ваш гол получился очень эстетичным, но на трибунах гадали: сколько в нем было замысла, а сколько — случайности. Все получилось так, как вы планировали?

— Оказался в нужное время в нужном месте. Вендел или бил или простреливал, я ворвался в штрафную, и мне оставалось только подставить ногу. Получилось эффектно, но главное — что мы заработали три очка и выиграли этот матч.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:2
Рубин
Голы
Юри Алберту, 49 (1:0), Сутормин, 55 (2:0), Лисакович, 61 (2:1), Лисакович, 67 (2:2), Сергеев, 90+2 (3:2)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Круговой (Ерохин, 84) Барриос Вендел Клаудиньо (Оздоев, 90+5) Сутормин (Мостовой, 75) Юри Алберту (Сергеев, 75) Малком Дзюба
Рубин
Дюпин Бегич Тальби Ломовицкий (Уремович, 72) Дрейер (Зуев, 72) Кварацхелия (Бакаев, 71) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 84) Лисакович (Онугха, 72) Хакшабанович
Предупреждения
Барриос 31’  -  Мусаев 17’, Ломовицкий 54’
Удаления
Мусаев 78’ (вторая ж.к)
Судьи
Кукуляк (Калуга) Мурашов (Москва) Иванов (Кострома)
ВАР
Карасев (Москва) Демешко (Химки)

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-02-28-ivan-sergeev-sergey-bogdanovich-skazal-chto-nuzhno-zabit.htm
Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
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 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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